رابط تظلمات بطاقة التموين وخطوات التقديم.. اعرف المستندات المطلوبة

توقفت بطاقات التموين لعدد من المواطنين سواء كان ذلك بسبب امتلاك صاحب البطاقة سيارة حديثة أو بسبب حيازة زراعية قدرها 10 أفدنة أو أكثر أو تخطي الدخل المحدد أو غيرها من الأشياء التي تتسبب في وقف البطاقة.

وفي هذا الإطار أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تقديم تظلمات التموين إلكترونيا من خلال موقع دعم مصر لكي تدرس الوزارة الطلب وتحدد إعادة استخدام البطاقة لصاحبها مرة أخرى أو رفض الطلب.

وتقدم «الوطن» استمرارًا لسلسلة الموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء رابط تظلمات التموين 2022 على النحو التالي:

رابط تظلمات التموين 2022

يمكن الدخول على رابط تظلمات التموين 2022 من خلال موقع دعم مصر.

خطوات التقديم في تظلمات بطاقة التموين 2022

ولكي يتمّ تقديم التظلم يتم إتباع الخطوات المطلوبة على الرابط الخاصة بإدخال رقم البطاقة التموينية وبعدها يتم إدخال رقم المحافظة والرقم القومي وكتابة أسباب التظلم، مع كتابة رقم الهاتف للتواصل مع صاحب البطاقة. وبعدها يتنظر المتقدم أن يتمّ قبول الطلب أو رفضه.

مستندات تقديم تظلم على وقف بطاقة التموين

وتتسلم مكاتب التموين المستندات الخاصة بتقديم تظلم على وقف بطاقة التموين تشمل صورة بطاقة التموين و صورة بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقات الرقم القومي لأفراد البطاقة التموينية، وإحضار تذكرة صرف الخبز وبيان الأجر الشامل الذي يتقاضاه صاحب البطاقة شهريًا من جهة عمله إلى جانب شهادة من الإدارة العامة للمرور مختومة بختم وزارة الداخلية بشأن بيانات السيارة المملوكة لصاحب البطاقة وموديلها.