إصابة شخصين في انهيار «بلكونة» عقار قديم بمدينة المنصورة (صور)

أصيب شخصان بمحافظة الدقهلية، اليوم، في انهيار شرفة في الطابق الثاني بأحد العقارات القديمة بمنطقة شارع السلخانة بمدينة المنصورة، مكون من دور أرضي و3 أدوار علوية.

ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة لتلقي العلاج اللازم، فيما قرر حي غرب المنصورة عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفُرض كردون امنى بمحيط العقار.

انهيار بلكونة

وتلقى مأمور قسم شرطة أول المنصورة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بإصابة شخصين، نتيجة انهيار بلكونة بالدور الثاني في أحد العقارات بمدينة المنصورة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وانتقل إلى موقع العقار اللواء ياسر أبو الخير، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد محمد عمر مأمور قسم أول المنصورة ، والعميد أشرف جلال، مدير الدفاع المدني بالدقهلية، والمحاسب متولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة.

معاينة العقار وفرض كردون أمني

وعاينت الإدارة الهندسية لحي غرب المنصورة، مكان الانهيار، وتبين انهيار بلكونة في الدور الثاني العلوى للعقار رقم 24 من شارع «ياقوت»، المتفرع من شارع السلخانة، والعقار مكون من دور أرضي و3 أدوار علوية.

وأسفر الحادث عن أصابه شخصين، وجرى نقلهما إلى مستشفى الطوارئ الجامعي، وفُرض كردون أمني بمحيط العقار، وسيتم عرض العقار والعقارات المجاورة على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.