مصرع طالب صدمته سيارة مجهولة.. والمدرسة: كم أبكتنا قصائده

لقي طالب في الصف الأول الإعدادي مصرعه في محافظة الدقهلية، حال عودته من درس خصوصي، بعد أن صدمته سيارة مسرعة علي طريق «العزازنة - دكرنس»، وفرت هاربة من مكان الحادث، ونقل الأهالي الطالب المصاب إلى مستشفى دكرنس العام، وفشلت محاولات الأطباء في إنقاذه، وتوفي فور وصوله، وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونعته مدرسته قائلة: «كم أبكتنا قصائده، ليبكينا اليوم وداعه لنا فجأة ».

وصول الطالب مستشفى دكرنس جثة هامدة

تلقى مأمور مركز شرطة دكرنس، من مستشفى دكرنس العام، بوصول الطالب عمر محمد محمد عبد الوهاب، 13 عاما طالب بالصف الأول الإعدادي، جثة هامدة وتبين إصابته بنزيف بالمخ ونزيف بالبطن وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى لحين صدور قرار النيابة العامة.

سيارة مجهولة تصدم الطالب

انتقلت مباحث دكرنس إلي مكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان تبين أنه حال عودة طالب من حصة درس خصوصي ويدعى عمر محمد محمد عبد الوهاب، 13 عاما طالب بالصف الأول الإعدادي، وصدمته سيارة مجهولة على طريق «العزازنة - دكرنس» ، وفرت هاربة من مكان الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة، وتسليمها لذويه، وطلب سرعة تحريات المباحث حول الحادثة وملابساتها وضبط السيارة المتسببة في الحادث.

بيان نعي المدرسة: كنا نحب تحيته للعلم كل صباح

وأصدرت مدرسة العزازنة المشتركة، التابعة للإدارة التعليمية بدكرنس، بيانا علي صحفة المدرسة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نعت فيه الطالب وجاءت فيه: «بكل الحزن ننعى ابنا من أبنائنا البارين الابن عمر محمد عبد الوهاب، فقيدنا جميعا، خالص العزاء من اسرة المدرسة، لوالده الدكتور محمد عبد الوهاب وللأسرة».

وأضافت المدرسة في نعيها: «نشهد الله أنه كان من الفائقين وكان يتمتع بالخلق الطيب، محب للجميع ويحبه الجميع، كنا نحب سماع كلماته وتحيته للعلم كل صباح، كم ابكتنا قصائده، ليبكينا اليوم وداعه لنا فجأة، لكنه قضاء الله ولا راد لقضائه ، وديعه واسترد الله وديعته، اللهم اربط على قلب والديه، وارزقهم الصبر والسلوان، هو في الجنة بإذن الله».