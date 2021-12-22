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مصرع رجل في انهيار بلكونة من الطابق العاشر بالإسكندرية

كتب:

مروة مرسي
12:28 م | الأربعاء 22 ديسمبر 2021
انهيار بلكونة عقار في الإسكندرية

انهيار بلكونة عقار في الإسكندرية

لقي رجل مصرعه خلال مروره في شارع المشير بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية، بعدما سقطت بلكونة الدور الأخير على سياره أثناء خروجها من الشارع الجانبي إلى شارع المشير الرئيسي، ما تسبب في فقدان قائد السيارة السيطرة عليها ليصطدم بالرجل. 

50 سنة، من أبناء منطقة الإبراهيمية ليلقى مصرعه في وقتها.

تفاصيل مصرع مواطن في سيدي جابر

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرق الإسكندرية بسقوط بلكونة وحدوث حادث سير على إثرها، وتبعها انتقال قوات القسم برفقة جهات التحقيق وعربة إسعاف.

وبالمعاينة تبين سقوط بلكونة في شارع المشير أمام البنك الأهلي في اتجاه المنطقة الشمالية، على سيارة مارة بالشارع، ما أدى إلى اصطدام السياره بشخص يدعى السيد محمد السيد، 50 سنة، من أبناء منطقة الإبراهيمية، وتوفى في الحال.

موجة طقس سيئ تضرب الإسكندرية

ويأتي ذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تضرب الإسكندرية، حيث يشهد الطقس في الوقت الجاري وجود سحب منخفضة تؤثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، بينما المتوقع خلال الساعات المقبلة أن تتقدم السحب الموجوده على البحر المتوسط يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، وذلك لليوم العاشر على التوالي.

تغيرات الطقس في الإسكندرية

وتبع تغيرات الطقس في الإسكندرية، رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، مع استمرار اعمال التطهير للشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع، فيما تم التأكيد على متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، و استمرار أعمال رفع كفاءة المعدات والسيارات.

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