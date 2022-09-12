أهداف التعاون بين «الهجرة» و«هيئة الاستثمار».. أسهم للمصريين بالخارج

تولي وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اهتماما بأبناء الوطن المقيمين والعاملين بالخارج، من خلال إطلاق المبادرات والخدمات المختلفة لهم، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.

ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر

وتزامنا مع ذلك، تبحث السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كل السبل للتعاون مع الوزارات المختلفة، وعمل بروتوكولات تعاون مشتركة، لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، لكونهم بمثابة خط الدفاع الأول لمصر داخل الدول المضيفة المختلفة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أهداف التعاون بين «الهجرة» و«هيئة الاستثمار»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

أهداف التعاون بين «الهجرة» و«هيئة الاستثمار»

- بحث آليات بإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج.

- طرح أسهم للمصريين بالخارج في المشروعات القومية.

- إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم.

- الترويج للخريطة الاستثمارية لمصر.

- وحدة مخصصة لاستقبال المصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار.

- تقديم كافة الخدمات التي تيسر للمصريين بالخارج بدء مشروعات استثمارية.

- تقديم عدد من المحفزات والتيسيرات للمواطنين المصريين بالخارج.

- وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج.

- إصدار التراخيص اللازمة للمشروعات للمصريين بالخارج.

- استقبال المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية في مصر.

- تذليل ما يصادف المصريين بالخارج من معوقات عند حصولهم على الخدمات.

- تنمية الروابط مع المواطنين المصريين بالخارج عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية.

- إجابة رغبة المصريين بالخارج واستفساراتهم، بما يساعدهم على التعرف بصفة دائمة ومستمرة بالفرص الاستثمارية المتاحة.

- تخطيط مساهمات المصريين بالخارج في المشروعات القومية.

- تفعيل مشاركة المصريين بالخارج في خطة التنمية الشاملة.

- الاتفاق على التواصل مع الخبراء المصريين المشاركين في مؤتمرات مصر تستطيع بالاستثمار ومصر تستطيع بالصناعة للاستماع إلى رؤيتهم.

- الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب مزيدًا من المستثمرين.

- إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم.

- التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستقرار على فريق العمل والاستراتيجية المقترحة للفترة المقبلة.