توزيع منح «أسوان الدولي لأفلام المرأة» في سينما الهناجر الخميس المقبل

تحتفل إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في الثامنة مساء الخميس المقبل، بتوزيع جوائز منحة إنتاج الأفلام القصيرة التي تم الإعلان عنها خلال الدورة السادسة في فبراير الماضي.

المشاركون في حفل توزيع الجوائز

يقام الاحتفال في سينما الهناجر بدار الأوبرا بحضور إدارة مهرجان أسوان، والسفيرة مرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنانة سلوى محمد علي ممثلة الجنة تحكيم المنح، والشركاء والداعمين لمنحة الإنتاج، وهم المهندس عدلي توما رئيس مجلس إدارة جيمناي أفريقيا، والمنتج صفي الدين محمود، والمنتج شريف مندور، والمنتج هشام سليمان، والمنتج أشرف حامد.

الأفلام الفائزة

وفاز بجائزة الإنتاج مشروع فيلم أن تكون بهجة لتغريد العصفوري، وكف مريم إخراج روجينا بسالي، وذهبت جائزة تطوير السيناريو مناصفة بين آية خالد عن سيناريو فيلم جميلة من غير حاجة، ونوال محمود عن فيلم رسول الحب.

مهرجان أسوان منصة لإطلاق أفلام المرأة

ويحرص مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على أن يكون منصة لإطلاق أفلام جديدة تضاف لأفلام المرأة، وكذلك زيادة الفرص المتاحة لصانعات وصناع الأفلام خاصة من جنوب مصر.

واشترط المهرجان أن تكون المنحة المقدمة من خمس شركات عاملة في الحقل السينمائي، لمشروعات أفلام تتناول قضية من قضايا المرأة، أو تتناول شخصية نسوية مؤثرة، أو تمثل إبداع النساء، وتجمع المنحة بين الدعم المالي واللوجيستي من توفير المعدات والتجهيزات لمرحلة التصوير وما بعدها.

ويدعم مهرجان أسوان في منحة إنتاج الأفلام القصيرة، شركة جيمناي أفريقيا، وشركة ردستار للإنتاج السينمائي، وشركة فيلم هاوس للإنتاج السينمائي، وشركة هاما للإنتاج والتوزيع، واستوديوهات فيبريشن.