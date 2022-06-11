«كان لك معايا» يحصد جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان الكويت للسينما

حصد الفيلم المصري «كان لك معايا» للمخرجة روجينا بسالي، جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان الكويت للسينما الجديدة في دورته الثانية، الذي اختتمت فعالياته اليوم بمشاركة ما يزيد على 100 فيلم سينمائي من مختلف الدول العربية.

ويعد فيلم «كان لك معايا» للمخرجة روجينا بسالي، الوحيد من بين الأفلام المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة الذي حصل على جائزة، وأشارت لجنة التحكيم إلى أن منح الجائزة للفيلم جاء بناء على الإيقاع السينمائي والدرامي الذي تميز به العمل، والبعد الإنساني الكبير به.

وحصد فيلم «كان لك معايا» للمخرجة روجينا بسالي، العديد من الجوائز الدولية من مختلف المهرجانات السينمائية؛ منها جائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان caafa الدولي، الذي أقيمت دورته الأولى خلال الأيام الماضية في دولة نيجيريا.

كما حصد الفيلم، جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل ممثلة التي ذهبت إلى الفنانة صفية العمري عن دورها في العمل من قِبل مهرجان فاتن حمامة السينمائي الدولي الذي يقام في لندن.

قصة فيلم كان لك معايا

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولهما لسن المعاش ويتفقان على الزواج، وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

فيلم كان لك معايا من إنتاج المركز القومي

فيلم «كان لك معايا» من إنتاج المركز القومي التابع لوزارة الثقافة، ومن تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه، ويشارك في بطولته كل من الفنان محمود قابيل والفنانة صفية العمرى ومنة جلال وأسامة أسعد ولبنى ونس.