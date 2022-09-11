لأعمار من 9 إلى 13 سنة.. تامر حسني يبحث عن مواهب في الغناء والتمثيل

يبحث الفنان تامر حسني عن مواهب فنية جديدة، إذ فاجئ جمهوره بمنشور له عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور «انستجرام»، يطالب من يمتلك مواهب حقيقة في الغناء والتمثيل للاستعداد.

وشارك تامر حسني جمهوره، بصورة له، معلقًا عليها: «لكل الجهات المعنية و الأسر اللي مربية مواهب حلوة مهلبية، بدورعلى أطفال يمثلوا ويغنوا من سن 9 لـ 13 سنه ولاد و بنات موهوبين جداً في أسرع وقت».

تامر حسني يبحث عن مواهب جديدة

وبمجرد كشف حسني عن المنشور، تفاعل معه الجمهور فى التعليقات بشكل كبير، كاشفين أنّ لديهم أبناء يمتلكون مواهب مميزة سواء على مستوى الغناء أو التمثيل .

وطرح الفنان تامر حسني مؤخرا فيلم بعنوان «بحبك» من تأليفه وإخراجه، شارك فيه بجانب عدد من الفنانين وهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدى الميرغني، كما طرح ألبومه الغنائي الجديد «عشأنجى»، وتضمن عدد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور .