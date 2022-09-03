تامر حسني يختتم صيف 2022 بأقوى الحفلات في الساحل

اختتم النجم تامرحسني صيف 2022 بأقوى الحفلات الجماهيرية بالساحل الشمالي وسط الآلاف من محبيه، وغنا أكثر من ساعتين وتفاعل معه الجمهور بحماس كبير وتحديداً على أغنياته الأخيرة «هدلعني»، «لية طله»، «خدنا مناعة»، «حبيتها يا ناس»، «مبجيش بالطريقه دي»، بالإضافة لأشهر أغانيه «كل مره»، «بنت الايه» «اكتر حاجه» «يانا يا مفيش» «اختراع» «عيش بشوقك»، وأبهر الحضور بأدائه المتميز لاغنيتي «ارجعلي» و«كفاياك أعذار».

وقد أشاد الجمهور بطريقة غناء الفنان تامر حسني المميزة حيث سفق له أكثر من مره مطالبين إعادة الغناء، وقدم أيضاً لوحه استعراضيه كعادته عازفاً على الجيتار.

وأكد منظم الحفلات اللبناني السيد ربيع مقبل ان حفل النجم تامرحسني هو الأنجح على الاطلاق في هذا الموسم و قد تخطى بنجاحه جميع النجوم العالميين الذي قدموا حفلات بمصر هذا العام و كانت حفلة النجم تامرحسني الاكثر جماهيريه و الاغلى بيعاً وسط جميع حفلات صيف ٢٠٢٢