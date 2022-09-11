نتيجة التحويل بين المدارس إلكترونيا 2022.. الاستعلام بالرقم القومي

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن الاستعلام عن نتيجة التحويل من مدرسة إلى مدرسة أخرى إلكترونيا 2022 لجميع المراحل التعليمية، يكون من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن طريق الرقم القومي للطالب.

نتيجة التحويل من مدرسة لمدرسة إلكترونيا 2022

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه يتم الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2022 /2023 يكون من خلال هذا رابط ، مشيراً إلي أن التحويل يتم للأكبر سنا ثم الأصغر، طبقا للكثافات المتاحة في المدارس، وتكون الأولوية للأخوة والأعلى للمجموع، مشددة على ولي الأمر استكمال إجراءات التحويل وإنهائها خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة، وإلا يعتبر التحويل لاغياً.

الأوراق المطلوبة للتحويل من مدرسة لمدرسة إلكترونيا 2022

- في المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة الخاصة بالقبول بالتحويل «إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية».

- في المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة الخاصة بالقبول بالتحويل «إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس - شهادة ميلاد أصلية».

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة الخاصة بالقبول بالتحويل «إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية».

نتيجة التحويلات بين المدارس بالجيزة.. بالرقم القومي

وبالنسبة لنتيجة التحويلات بالمدارس 2022/2023 بمحافظة الجيزة، قالت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إنه يتم الاستعلام عن نتيجة التحويلات من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي للمديرية على هذا الرابط من خلال الرقم القومي للطالب.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، من جمع أو دفع أي تبرعات أو مبالغ مالية، تحت أي مسمى، أثناء تقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التحويل بين المدارس لجميع المراحل التعليمية، موكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للتعليمات.