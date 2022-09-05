الحكومة تنفي رفض استقبال شحنات مصرية بالخارج بسبب مخالفتها معايير السلامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تنويه صادر عنه قبل قليل، شائعة عن رفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنَّه لا صحة لرفض استقبال شحنات المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفتها لشروط ومعايير السلامة الصحية.

جميع الصادرات الزراعية المصرية ذات جودة

وشددت وزارة الزراعة على جودة وسلامة كل المنتجات الزراعية المصرية المُصدرة للخارج، ومطابقتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرات، إذ تخضع للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المتبعة عالمياً.

التوسع في تنفيذ المنظومة الجديدة لتتبع الصادرات الزراعية

وبينت وزارة الزراعة أنَّه يتمّ حالياً التوسع في تنفيذ المنظومة الجديدة لتتبع الصادرات الزراعية، التي تعتمد على تكويد المحاصيل الزراعية، وتتضمن الالتزام بكل اشتراطات الدول المستوردة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، بما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية.

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