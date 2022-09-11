«السكة الحديد» تهدد بعقوبات رادعة على راشقي القطارات بالحجارة

ناشدت هيئة السكة الحديد المواطنين بالحفاظ على سلامة القطارات، والتصدي لظاهرة رشق الأطفال لها خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرض حياة الركاب والسائقين للخطر، خاصة أن المرفق المملوك للشعب المصري يخدم قرابة 1.2 مليون راكب يوميا على جميع الخطوط.

عقوبات رادعة على راشقي القطارات بالحجارة

وقالت مصادر مسؤولة في «السكة الحديد»، إن الهيئة ستواجه ظاهرة رشق القطارات بالحجارة بعقوبات رادعة، واصفة الظاهرة بـ«خطيرة»، لأنها تعرض حياة الركاب للخطر، وتتسبب في تعطيل حركة سير القطارات، موضحة «نعمل في الهيئة على مواجهة الظاهرة، والقضاء عليها نهائيا».

وأضافت المصادر، إن «جميع القطارات تخضع لصيانة دورية قبل ساعات التشغيل، للحد من الأعطال المفاجئة»، فيما وصفت ظاهرة رشق القطارات بالحجارة أثناء سيرها، بـ«السلوك غير الأخلاقي»، خاصة أنها تهدد حياة الركاب وحركة سير القطارات.

وأوضحت أن «الظاهرة تلحق الضرر بالقطارات، ما يحمل ميزانية الهيئة أعباء إضافية، كان من الممكن توجيهها إلى الصيانة الدورية للقطارات، سواء أعمال الصيانات البسيطة أو العاجلة أو الجسيمة».

طوارئ في الهيئة استعدادا لبدء الدراسة

ورفعت هيئة السكة الحديد حالة الطوارئ غلى الدرجة القصوى، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، حسب المصادر، التي أشارت إلى العمل على تجهيز وصيانة القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة في المحطات الرئيسية، وتجهيز وحدات إسعاف متنقلة في المحطات، لعلاج الحلالات المرضية المفاجئة بالمجان، وتعقيم وتطهير القطارات للوقاية من كورونا.