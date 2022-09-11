الدفاع الروسية: مقتل 4 آلاف جندي أوكراني وإصابة 8 آلاف في الهجوم المضاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، أن خسائر القوات الأوكرانية على جانبي محوري الجنوب وشمال الشرق بلغت 4 آلاف قتيل، و8 آلاف جريح خلال الأيام الأخيرة، وفقا لما أوردت قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل.

استعادة ألفي كيلو متر مربع من الأراضي الأوكرانية

وفي المقابل، أعلن فلادمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، أنه تم استعادة نحو ألفي كيلو متر مربع خلال الهجوم المضاد الذي شنته القواته الأوكرانية في شرق البلاد وجنوبها، بعد انسحاب الجيش الروسي من بعض الأراضي.

فاعلية الإمدادات والأسلحة الغربية

وأثبت الأسلحة والإمدادت الغربية فاعليتها في هذا الهجوم المضاد، إذ إن القوات الأوكرانية تمكنت من مواجهة الأسلحة الحديثة للجيش الروسي، وتسديد العديد من الضربات المدمرة، ما دفع الجيش الروسي للانسحاب من عدة مواقع، ويطلب الدعم للحد من توغل الجيش الأوكراني.

استعادة 30 منطقة ومدينة من سيطرة الجيش الروسي

وحقق الجيش الأوكراني نجاحا مذهلا في الأيام الأخيرة ضد الجيش الروسي، حيث أنه تمكن من استعادة 30 منطقة وبلدة كانت تحت قبضة الجيش الروسي، ومن أهمها منطقة كوبيناسك والتي تعد أهم الطرق الرئيسية لمنطقة دونباس.