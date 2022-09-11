جامعة الدلتا التكنولوجية تعلن بدء التدريب بشركة ترسانة الإسكندرية

واصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، التدريب الميداني التطبيقي بالهيئات والكيانات المختلفة، تحت رعاية الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وإشراف الدكتور محمود سالم عميد الكلية، والدكتور خالد خضر، وكيل الكلية للتدريب والخدمات، والدكتور عبد العظيم إسماعيل، المنسق العام للتدريب.

وقام بعض طلاب برنامج تكنولوجيا «الميكاترونكس» بالتدريب الصيفي التطبيقي بشركة ترسانة الإسكندرية، حيث تم التدريب داخل ورش السفن، والتصنيع والخراطة والقطع البحرية، بالإضافة إلى التعرف على كهرباء السفن.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة وتشجيعهم على الإبداع والتميز.

تخريج جيل قادر على مسايرة التطورات التكنولوجية

وأكد الدكتور عربي السيد كشك، في بيان له، حرص جامعة الدلتا التكنولوجية على تنمية قدرات ومهارات طلابها وصقل خبراتهم، ومساعدتهم على الاحتكاك المباشر بسوق العمل، وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية، فضلًا عن إكسابهم المهارات والخبرات التي تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ لتخريج جيل قادر على مسايرة التطورات التكنولوجية والتقنية وتشجيعه على التوجه نحو العالمية والمنافسة والتميز.

إعداد متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة تسعى إلى تأهيل طلابها، وإكسابهم المهارات والمعلومات التي تساعدهم أن يتمتعوا بمواصفات علمية تكنولوجية ومهنية، مدعومة بالتطبيق العملي من خلال شركات رائدة في التخصص، وإعداد متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، والانفتاح نحو الاهتمام بالتصنيع في كافة المجالات في ظل انطلاق الثورة الصناعية التي تشهدها البلاد.