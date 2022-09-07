جامعة الدلتا التكنولوجية: وفرنا 1893 فرصة تدريبية صيفية للطلاب

قال الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إنّ الجامعة تسعى إلى تعزيز قدرات ومهارات طلابها وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل، من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني.

وأضاف كشك، أنّ الجامعة وفّرت 1893 فرصة تدريبية صيفية للطلاب بجميع البرامج التكنولوجية بواقع فرصتين تدريبيتين لكل طالب، وتم إعداد خطط وبرامج تدريبية توائم بين إمكانيات جهة التدريب واحتياجات الطلاب، مع وجود متابعة مستمرة للطلاب خلال التدريب.

تخريج كوادر تكنولوجية متميزة ومحترفة

وأضاف الدكتور عربي كشك في بيان له، أنّ الجامعة تحرص على توسيع قاعدة التعاون وعقد بروتوكولات وشراكات مع الهيئات المختلفة لتبادل الخبرات وتسهيل تدريب الطلاب، ما يُسهم في تخريج كوادر تكنولوجية متميزة ومحترفة تُلبي احتياجات المشروعات القومية والتنموية بمصر.

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أنّه جرى تنظيم العديد من الزيارات الميدانية التطبيقية الصيفية في العديد من الكيانات والهيئات المختلفة، إضافة إلى التدريبات الفردية الإضافية للطلاب، تحت إشراف الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، والدكتور خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات، حيث تم تدريب طلاب برنامج ميكاترونكس بالعديد من الجهات منها: شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ترسانة الإسكندرية والغزل والنسيج بالمحلة ومصنع بنها للصناعات الإلكترونية وغيرها من الشركات سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

تنظيم زيارات تدريبية لطلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة

ولفت إلى أنّه جرى تدريب طلاب برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس بعدد من مراكز صيانة السيارات والورش الحديثة، منها المركز الكوري ومركز التوكيلات المصرية لميكانيكا السيارات وترسانة الإسكندرية، وكذلك تنظيم زيارات تدريبية لطلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنها: محطة بنبان للطاقة الشمسية والمعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة والمقاولون العرب والغزل والنسيج بالمحلة.

وأوضح أنّه بالنسبة لطلاب برنامج تكنولوجيا المعلومات، فتم تدريبهم بالعديد من الهيئات منها تلشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم بيدو وترسانة الإسكندرية ومجمع عمال مصر، فضلًا عن تدريب طلاب برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية بعدد من الجهات الطبية منها مؤسسة مصر للأطراف الصناعية وكلية الطب ببنها وطنطا والخدمات الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية والإدارة الصحية بطما..

وأضاف رئيس الجامعة، أنّ التدريب يهدف إلى الاحتكاك بسوق العمل وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية، إضافة إلى اكتساب الطلاب للمهارات والخبرات التي تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية، فضلًا عن نقل رؤية جهات التدريب المختلفة وتوصياتهم لتطوير وتحسين مهارات الطلاب في مختلف المجالات.