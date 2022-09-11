خبير: ثروات أفريقيا الطبيعية مصدر ارتباط بين دول القارة وليس للنزاع

قال محمد سامح عمرو، خبير القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن الثروات الطبيعية في القارة الأفريقية يجب أن تكون مصدر ارتباط بين دول القارة وليس مصدر نزاع وخلاف.

وانطلقت، ظهر اليوم، فعاليات الجلسة الأولى لليوم الثاني، للاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية والمنعقدة بالقاهرة.

محاضرة مسجلة

وشارك سامح، خلال جلسة اليوم، بمحاضرة مسجلة، عن أهمية الاستخدام المشترك للثروات الطبيعية بين الدول الأفريقية بوصفها أساس التعاون المشترك بين هذه الدول.

وقال سامح، وهو سفير مصر السابق في اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو سابقا وأول مصري يشغل هذا المنصب منذ عام 1978، وله العديد من المؤلفات المهمة، إن الاستخدام العادل والمنصف للموارد الطبيعية وفكرة التشاور والإخطار المسبق للاستخدام الأمثل لتلك الثروات، في مصلحة القارة.

وتناقش جلسة اليوم، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها ويترأس الجلسة المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وتتوالى جلسات الاجتماع على مدى يومي غدٍ وبعد غد لمناقشة باقي محاور المؤتمر.

الاجتماع السادس

والاجتماع هو السادس من نوعه، وسبقه خمسة اجتماعات في الأعوام من 2017 حتى 2021 تناولت بحث ما يهم الشأن القضائي الإفريقي، بدءًا من مناقشة التحديات القانونية والفرص أمام القضاء الإفريقي، في الاجتماع الأول في فبراير 2017، ثم مناقشة المستجدات ذات الأولوية التي تواجه القضاء وذلك في الاجتماع الثاني عام 2018، ثم مناقشة التعاون القضائي في القضايا المحورية عبر القارة وذلك فى الاجتماع الثالث عام 2019.