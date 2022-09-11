«محور جرحا» شريان حيوي لأهالي سوهاج.. ربط غرب نهر النيل بشرقه «صور»

تعمل الدولة المصرية على قدم وساق، وتبذل مجهودات مضنية من أجل البناء والتطوير والتعمير، وإعداد بنية تحتية في كل القطاعات والعمل الجاد على راحة المواطنين وإيجاد حلول لمشكلاتهم، وكان من بين هذه الأعمال محور «جرجا - دار السلام» ذلك المحور الذي ربط بين مراكز الجنوب غرب سوهاج والجنوب الشرقي ما أحدث نقلة وعمل على تبادل التجارة وتيسير الأعمال وسهولة الوصول بين الشرق والغرب.

محور جرجا الجديد «وفّر الجهد والوقت»

وبحسب بيان محافظة سوهاج، فيعد «محور جرجا» على النيل من أهم المحاور في مراكز جنوب سوهاج، حيث ساهم في ربط مركز دار السلام شرق النيل بمركز جرجا غرب نهر النيل وربط طريق «الصعيد - البحر الأحمر» بمدن غرب النيل، ما تسبب في وجود حالة من الارتياح والسهولة لدى المواطنين في سوهاج، خاصة مراكز الجنوب، حيث يستطيع المواطن بمركز جرجا غرب النيل، أن يصل إلى مركزي دار السلام وأخميم في دقائق معدودة، ما عمل على توفير الجهد والوقت، وسهل عملية التبادل التجاري والنقل.

ويبلغ طول محور كوبري «جرجا ـ دار السلام» 10 كم وبعرض 21 مترا بنظام الاتجاهين وتكلف المحور 497.5 مليون جنيه ويمثل شريانا حيويا لمراكز جنوب المحافظة لأنه يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل، حيث يربط طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي شرق النيل وطريق سوهاج - البحر الأحمر، وطريق «القاهرة – أسوان» الزراعي غرب النيل.

آراء أهالي سوهاج عن محور جرجا

وقال عبد الله جمال، يقيم بمركز جرجا، جنوب سوهاج: «إنني أبلغ من العمر 50 عاما، لم أر طوال حياتي هذا الكم الهائل الكبير والتطور في إنشاء وتجديد وتوسعة الكباري والطرق، حيث أن كوبري جرجا «وفر علينا أكتر من ساعة ونصف وقتا لكي نصل إلى دار مركز السلام ودلوقتي من 10 دقائق إلى 15 دقيقة».

ويضيف «سيد خالد»، مزارع يقيم في محافظة سوهاج: «أن جرجا شهدت في عصر الرئيس «السيسي» مشروعات غير مسبوقة، ومنها كوبري جرجا العلوي، الذي رفع معاناة الزحام المستمر، وبعد إنشاء وافتتاح الكوبري أصبح هناك سيولة مرورية، وأمان كبير في المدينة، كما تم إنشاء محور «جرجا - دار السلام» الذي أحدث تقاربا وسهولة وصول بين المراكز بعضها لبعض».

وأشار «علاء محمد»، أحد قاطني محافظة سوهاج، إلى أن سوهاج أصبحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجمل المحافظات وأفضلها خاصة بعد ما تشهده المحافظة من مشروعات في كل القطاعات.