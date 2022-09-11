موقع أمريكي يروي تفاصيل «الحادث المشؤوم».. ماذا حدث يوم 11 ستبمبر 2001؟

«مر 21 عامًا على هجمات 11 سبتمبر ولا يزال الآلاف يعاني من مشاكل صحية خطيرة».. بتلك الكلمات علق موقع «ريبابيلك كونسيرفاتيف» الأمريكي اليوم على ذكرى هجمات 11 سبتمبر، مضيفا أن هذا اليوم المشؤوم شهد ثلاث هجمات متتالية بطائرات تجارية أدى إلى مقتل ما يقرب من 3000 شخص وإصابة أكثر من 10000 بجروح قاتلة.

وكانت الهجمات الإرهابية بداية لحربين، واحدة في أفغانستان والثانية في العراق، ولا يزال الشرق الأوسط يعاني من تبعاتهما، فضلا عن عمليات عسكرية متعددة وعابرة للحدود من قبل القوات الأمريكية وحلفائها فيما عرف بـ«الحرب العالمية على الإرهاب»، التي صاغها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

بداية الهجمات

وسرد الموقع الأمريكي القصة الكاملة لهذا اليوم، إذ كان ذلك في 11 سبتمبر 2001، عندما اختطف تنظيم القاعدة الإرهابي متعدد الجنسيات أربع طائرات ركاب أمريكية على الأقل، وفي ذلك الوقت، لم يكن الركاب والطيارون على علم بالخطة الكارثية.

وبحسب الموقع، فإنه وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، أجبر الإرهابي طائرتين من الطائرات الأربع المختطفة، على التحرك نحو مركز التجارة العالمي أو البرجين التوأمين، وهو مجمع كبير من سبعة مبانٍ في الحي المالي في مانهاتن في مدينة نيويورك، ثم صدمت الطائرة الأولى في البرج الشمالي في الساعة 8:46 بالتوقيت الشرقي، وصدمت الطائرة الثانية البرج الجنوبي في الساعة 9:03 بالتوقيت الشرقي.

خطة لضرب البنتاجون والكابيتول

بعد ذلك، أجبر الخاطفون الطيارين على ضرب مبنى وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» في حوالي الساعة 9:37 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وعلى الرغم من أنه تم الإبلاغ عن أن الخاطفين أرادوا أن تضرب الرحلة الرابعة مبنى الكابيتول الأمريكي، إلا أنهم فشلوا وسقطوا أخيرًا في حقل في ولاية بنسلفانيا، وأسفر ذلك عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا على متنها.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، كان من المقرر أن تنطلق الرحلة 93 من نيوجيرسي إلى سان فرانسيسكو، كاليفورنيا وعلى متنها 33 راكبًا وسبعة من أفراد الطاقم، وفي البداية، تأخرت الرحلة بسبب حركة الطيران، ولكن في وقت لاحق، أقلعت مع الخاطفين.

بعد الانتهاء من الرحلة التي استغرقت 40 دقيقة، أعلن الخاطفون خطتهم، حيث اتصل الركاب وأفراد الطاقم اليائسون بأفراد عائلاتهم على الأرض ورووا السيناريو.

ضرب برجي التجارة في نيويورك

أقلعت طائرة أمريكية أخرى - الرحلة 11 - من لوس أنجلوس وعلى متنها 76 راكبًا و11 من أفراد الطاقم وخمسة خاطفين إضافيين في الساعة 7:59 بالتوقيت الشرقي، اصطدمت الطائرة في البرجين التوأمين في الساعة 8:46 بالتوقيت الشرقي.

من ناحية أخرى، اصطدمت الرحلة 175، التي كانت متجهة إلى لوس أنجلوس من مطار لوجان في الساعة 8:14 بالتوقيت الشرقي بالبرج الجنوبي.

وفي الوقت نفسه، أقلعت الرحلة 77 متوجهة إلى مطار لوس أنجلوس الدولي من مطار واشنطن دالاس الدولي في الساعة 8:20 بالتوقيت الشرقي، لكن الخاطفين اصطدموا بالجدار الغربي للبنتاجون، لتسفر الهجمات عن مقتل 3996 شخصًا بينهم 350 إطفائيًا.