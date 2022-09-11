قبل 15 أكتوبر.. تركيب كابلات الإنترنت فائق السرعة بفنادق شرم الشيخ

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنه قبل حلول يوم 15 أكتوبر المقبل سيكون قد تم تركيب الخلايا الضوئية الخاصة بتوصيل كابلات الإنترنت فائق السرعة بكل فنادق شرم الشيخ، وذلك استعدادا لاستضافة المدينة لمؤتمر قمة المناخ في دورته الـ 27 والذي سيقام بشرم الشيخ خلال النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل.

فنادق شرم الشيخ فقط ستستقبل ضيوف مؤتمر المناخ

وأضاف لـ«الوطن» أن كل المشاركين بمؤتمر المناخ والمتوقع أن يتجاوزعددهم حاجز الـ 30 ألف مشارك سيقيمون بفنادق مدينة شرم الشيخ فقط، نافيا ما تردد عن احتمالية إقامة بعض ضيوف مؤتمر المناخ بمدينتي طابا ودهب، موضحا أن فنادق مدينة شرم الشيخ ستستقبل بصورة طبيعية السياح خلال فترة إقامة المؤتمر سواء كانوا سياح عرب أو مصريين أو أجانب.

انتعاشة سياحية في شرم الشيخ

وأشار إلى أنه من المنتظر أن تشهد فترة إقامة المؤتمر انتعاشة سياحية بمدينة شرم الشيخ، لافتا إلى أن إقامة هذا المؤتمر العالمي بالمدينة سيجذب أنظار العالم إليها، ويرفع من أعداد الزائرين إليها خلال الفترة المقبلة، متابعا أن مؤتمر قمة المناخ cop27 يمثل أكبر دعاية للسياحة بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، أن الاستعدادات تجرى حاليا على قدم وساق بمدينة شرم الشيخ وذلك للانتهاء من كل التجهيزات قبل انطلاق مؤتمر المناخ بمدة معقولة، مشيرا إلى أن فنادق شرم الشيخ استعدت بصورة جدية لاستقبال ضيوف المؤتمر وتقديم كل الخدمات لهم، لافتا إلى أن الشهور المقبلة من العام الجاري ستشهد زيادة في معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ من مختلف دول العالم.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار طالبت كل فنادق شرم الشيخ التي ستستضيف ضيوف مؤتمر المناخ بتزويد أماكن الإقامة ومقار الاجتماعات الخاصة بضيوف مؤتمر قمة المناخ الذي سيقام بالمدينة نوفمبر المقبل بكل الاحتياجات والتجهيزات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.