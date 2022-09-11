كيف أنقذ القدر شقيقة جيل بايدن من الموت في هجمات 11 سبتمبر؟

لكل شخص في الأوساط السياسة الأمريكية ذكرياته مع هجمات 11 سبتمبر، وواحدة من هؤلاء كانت السيدة الأولى جيل بايدن، التي قالت إنّها كانت خائفة حتى الموت عندما ظنت أن شقيقتها التي تعمل مضيفة طيران، يمكن أنّ تكون على متن إحدى الطائرات التي خطفها تنظيم القاعدة الإرهابي لتنفيذ عمليته.

ذكريات السيدة الأولى مع هجمات 11 سبتمبر، نقلتها وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية:«عندما علمت السيدة الأولى أنّ أختها كانت بأمان في منزلها في بنسلفانيا ذهبت على الفور إلى منزل شقيقتها بوني».

جيل بايدن: كنت خائفة حتى الموت

وتقول جيل بايدن: «اتصلت بشقيقتي لمعرفة مكانها لأنني كنت خائفة حتى الموت، لم أكن أعرف أين هي، هل كانت على متن إحدى الرحلات أم لا؟، لا أعرف أين كانت، وبعد ذلك اكتشفت أنها في المنزل».

وتضيف السيدة الأولى:«إنه القدر الذي أنقذ بوني جاكوبس، كانت عائدة إلى المنزل حوالي الساعة الثانية صباحًا بعد رحلة طيران في وقت متأخر من الليل، قبل ساعات من نقل الطائرات المخطوفة إلى مركز التجارة العالمي، والبنتاجون».

وعادت بوني بذاكرتها إلى أحداث 11 سبتمبر، قائلة إنّها بعد عودتها من عملها، نامت قليلًا ثم نهضت لتساعد أطفالها للذهاب إلى المدرسة، وأغلقت هاتفها وعادت إلى الفراش للنوم في صباح هذا اليوم المشؤوم، وأضافت: « عندما استيقظت في الظهيرة، كان يومًا رائعًا، تناولت قهوتي، جلست بالخارج، وقلت بصوت عالٍ حرفيًا، أنا لن أفعل شيئًا اليوم، هذا اليوم رائع».

رسالة من جيل بايدن لشقيقتها

لم تمر لحظات حتى قرأت بوني رسالة من شقيقتها جيل، تسألها إذا كانت تشاهد التلفزيون أم لأ، لقد كانت القنوات الإخبارية التلفزيونية تعرض إعادة الهجوم الإرهابي، الذي أودى بحياة ما يقرب من 3000 شخص، وهو أكبر هجوم إرهابي شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق.

وتقول شقيقة السيدة الأولى: «بدأت أرتجف»، مضيفة أنها أمضت بقية اليوم في مشاهدة التلفزيون، وقالت:«ثم كان أول شخص جاء إلى المنزل هي جيل، لم أتصل بها للحضور، لكنها ظهرت للتو، وكانت هناك من أجلي، كالعادة».