أمين «الأحزاب المصرية»: مصر تعيش حالة سياسية تتسم بالنشاط والتوافق

قال تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنّ مصر تعيش حالة سياسية فيها نشاط وتوافق واتفاق واختلاف، التي بدأت بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني، في إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف مطر، خلال نشرة الأخبار، على قناة DMC، أنّ هناك خطوات متميزة وثابتة للقائمين على الحوار الوطني برئاسة ضياء رشوان، مشيرا إلى أنّهم قدموا في حزب إرادة جيل وجهة نظرهم في محاور الحوار الوطني.

وأشار إلى أنّ مجلس أمناء الحوار الوطني يعمل بخطواتٍ ثابتة ومتأنية، والاختيارات التي تتم مميزة للغاية، مشددًا على أنّ الشخصيات التي اختيرت للجان لها قيمة وقامة في المجتمع، وستصل بالحوار الوطني إلى ما ينتظره الناس.

دعوة الرئيس ستسثمر بنتائج قوية ومتميزة جدا

وأكد رئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «اختيار الشخصيات في لجان الحوار الوطني مثل الدكتور علي الدين هلال يطمئن الجميع بأننا نسير في الطريق الصحيح، وأنّ دعوة الرئيس السيسي ستثمر نتائج قوية ومتميزة جدا».

الحوار الوطني أثرى الحياة السياسية

وتابع: «لما بيدخل الرئيس في أي موضوع بيبقى عندنا قناعة إن النتائج هتبقى كويسة، ولما دعا إلى الحوار الوطني في إفطار الأسرة المصرية بقى عندنا أمل في إثراء الحياة السياسية، وكل الأحزاب بقت متواجدة وبتتكلم في الحوار الوطني وقدمت الرؤى.. الرئيس منحنا فرصة رائعة جدا لإثبات وجودنا».