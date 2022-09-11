بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بكلية الطب في جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب المرشحين لكليات جامعة المنيا العشرين، وذلك خلال الفترة من 11 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2022، بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث، وصالة الأنشطة خلف كلية الطب.

جدول زمني للكشف الطبي بجامعة المنيا

واستقبلت جامعة المنيا في أول أيام الكشف الطبي طلاب كلية الطب البشري، على أن تستكمل كليات الجامعة 20 في توقيع الكشف الطبي تباعًا وفق الجدول الزمني المنظم لأعمال الكشف لجميع الكليات، وتقسيمهم على مجموعات بالكليات ذات الكثافات الكبيرة.

مبادرة طلابية لمساعدة الجدد

وأكد «فرحات»، أن الإدارة العامة للخدمات الطبية اتخذت أقصى درجات الاستعداد للتسهيل على الطلاب وتقليل وقت الانتظار، خلال فعاليات أعمال الكشف الطبي التي تشمل تخصصات العظام، والرمد، والجراحات العامة، والجلدية، والباطنة، والقلب.

وذكر أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب أطلقت مبادرة طلابية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة المنيا وأسرة طلاب من أجل مصر تحت شعار «جيل جديد فكر جديد.. قيادات شباب الجمهورية الجديدة»؛ لاستقبال الطلاب الجدد، وتيسير أعمال الكشف الطبي لهم، وتنظيم الدخول للطلاب والتيسير علي أولياء الأمور، وتحديد أماكن انتظار لهم وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية، وتعريفهم بالأنشطة الطلابية داخل الجامعة وبالكليات، وتقديم ندوات تعريفية للطلاب خلال فترات الانتظار بقاعات الانتظار، وعقد لقاءات حوارية مع نماذج طلابية متميزة يحتذي بها.