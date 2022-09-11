إصابة 3 في انقلاب سيارة نقل ثقيل واشتعال النيران بها بـ«صحراوي المنيا»

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها على الطريق الصحراوي الغربي المار بمحافظة المنيا، ونُقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي.

اشتعال النيران في السيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل «تريلا» بالطريق الصحراوي الغربي المار بمحافظة المنيا، وتحديدًا بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، ما أسفر عن تصاعد الأدخنة من السيارة، واشتعال النيران بها فور انقلابها.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

نقل المصابين إلى المستشفى

ونُقل المصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت المنيا قبل يومين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 18 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.