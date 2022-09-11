النزول بدرجات القبول بعدد من مدارس الثانوي العام في المنيا لـ212 درجة

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني للعام الدراسي 2022 / 2023 ، من 215 درجة إلى 212 درجة للقبول بالثانوي العام، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

المدارس التي خفضت درجات القبول

من جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن مجموع القبول بالثانوي العام أصبح 212 درجة بتخفيض 3 درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 215 درجة، وذلك في عدد من مدراس الثانوي العام.

خفض درجات القبول بمدرستين خاصتين

كما تم تخفيض مجموع القبول بمدرستين خاصتين، وهما المدرسة القومية الخاصة عربي لغات بالمنيا، ومدارس سان مارك الخاصة بإدارة مغاغة، 15 درجة لتصبح 160 درجة بدلا من 175 درجة، وتخفيض الحد الأدنى للقبول لفصول الخدمات للثانوي العام من 180 إلى 175 درجة في مدارس المحافظة، إضافة لتخفيض مجموع القبول ببعض المدارس بالتعليم الفني طبقا للمقترحات المقدمة.

ووافق محافظ المنيا الشهر الماضي، على خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوي العام من 220 درجة إلى 215 درجة، لشغل الأماكن الشاغرة بمدارس مدن وقرى المحافظة.