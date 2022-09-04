«الجمعيات الأهلية»: تراجع معدلات الفقر إلى 29.7% لأول مرة في مصر

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن وزارة التضامن الاجتماعي لديها إحصائيات كاملة على مستوى الجمهورية تحدد الأسر الأكثر احتياجا وخريطة الفقر، ومن خلالها جرى تحديد الفئات المستهدفة للدعم الاستثنائي.

نسبة الفقر تراجعت لأول مرة

وأضاف «عبد القوي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، أن نسبة الفقر تناقصت في مصر لأول مرة، حيث كانت النسبة 32.5% في 2019 – 2020 بينما وصلت حاليا إلى 29.7%.

ولفت أنه جرى تحديد المناطق الأكثر احتياجا بدقة على مستوى 4500 قرية، سواء نسبة الفقر في المدن والعشوائيات، وهناك قاعدة بيانات كاملة على مستوى الدولة، كما أن مؤسسة حياة كريمة لديها إحصائيات عن الفقر النقدي أو نقص الخدمات.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تضم أكثر 40 ألف جمعية ومؤسسة أهلية على مستوى الجمهورية، وفي مارس 2022 الإعلان عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم 24 جمعية ومؤسسة أهلية من كبرى الجمعيات والمؤسسات الأهلية على مستوى الجمهورية، ومؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

600 ألف أسرة جديدة لتكافل وكرامة

وأفاد بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بدأ عمله بالفعل ويقدم خدمات وينسق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من حيث تبادل المعلومات والوصول للأسر الأكثر احتياجا، وباكورة هذا العمل هو ما جرى في شهر رمضان الماضي، من توزيع المواد الغذائية لكل الأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أعلن ضم 600 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وهذا العدد ليس بالقليل، كما بدأ التحالف بالعمل مع مبادرة حياة كريمة، إضافة للعمل على القضية السكانية ومواجهة كل المشاكل الاجتماعية الفترة المقبلة.