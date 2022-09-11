مصطفى كامل: ترشحت لرئاسة الموسيقيين بفتوى من دار الإفتاء

قال المطرب مصطفى كامل، إنّ قرار ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، جاء لخدمة أعضاء الجمعية العمومية رغم قسمه في وقت سابق على عدم الترشح لهذا المنصب مرة أخرى.

وأضاف مصطفى كامل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لم يتخذ قرار الترشح إلا بعد حصوله على فتوى من دار الإفتاء بإجازة الترشح شريطة إطعامه لـ10 أسر ومعاملتهم كأهل بيته بالضبط.

مصطفى كامل: هاني شاكر لم يهنئني بترشحي

وبسؤاله عن تلقيه مكالمة تهنئة من الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية السابق، لترشحه لمنصب النقيب، أكد: «خلافي مع هاني شاكر خلاف نقابي، ولكن لا خلافات بيني وبينه على المستوى الشخصي، فقد تعاونت معه في العديد من الأغاني التي لا يمكن حذفها من تاريخي كشاعر غنائي».

وتابع: «أعتبر هاني شاكر بمثابة أخي، وأنا أحبه على المستوى الشخصي، لكنه لم يهنئني أو يدعمني، وذلك على الرغم من مباركتي له في الدورة الماضية».

مصطفى كامل: حمو بيكا تعرض للظلم

وبخصوص موقفه من مؤدي المهرجانات حمو بيكا، فأكد أنّ دعمه له جاء بسبب تعرضه للظلم من مجلس النقابة، وليس لأنّه يسانده كفنان.