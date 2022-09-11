بعد ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين.. من هو المطرب مصطفى كامل؟

تقدم الفنان مصطفى كامل، قبل قليل، بأوراق ترشحه على منصب نقيب الموسيقيين، في اليوم الأول لفتح باب الترشيح، في مقر نقابة المهن الموسيقية، والمقرر استمراره حتى 14 سبتمبر الجاري.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز المحطات في حياة الفنان مصطفى كامل:

بدايات الفنان مصطفى كامل

- ولُد الفنان مصطفى كامل في مدينة الإسكندرية، ثم انتقل في طفولته للعيش في حي السيدة زينب.

- بدأ حياته الفنية أواخر الثمانيات أي قبل 20 عامًا، وتعامل مع معظم مطربي مصر والعالم العربي، وكتب لهاني شاكر حوالي 40 أغنية من أهمها «الحلم الجميل، سألتك أنت مين، ياريتني اتكلم، معقول».

ألبومات مصطفى كامل

- حققت ألبوماته نجاحًا كبيرًا مثل «طول الوقت، وورحلة عمري، ووحكايتي أنا، ودقت الساعات، وأقوى من الأيام، وألبوم صور، واكرهيني، وأجمل سنين العمر، و3 مرات، وحدوس على قلبي».

- تدرب على التلحين من خلال محمد فؤاد والموسيقار عمر خيرت ، ليلحن بعد ذلك لكبار الفنانين أمثال هاني شاكر.

- انتقل إلى عالم الغناء، وانتج ما يزيد عن 10 ألبومات، لينافس نجوم الغناء ويسطع في ساحة الفنانين .

السينما ومصطفى كامل

- تحقق حلم مصطفى كامل بالتمثيل في السينما، وكان أول أفلامه «قشطة يابا» مع صلاح عبد الله، وبالنسبة للحياة الأسرية، فهو متزوج وله ولد وبنت فرح وفتحي.

وترشح مصطفى كامل على منصب نقيب الموسيقيين، بعد إعلان الفنان هاني شاكر استقالته من منصب النقيب في شهر يونيو الماضي.