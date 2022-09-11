أستاذ علوم مالية: الذهب تحوط رهيب ضد التضخم.. وبيتكوين تساوي صفر

قال أستاذ العلوم المالية في جامعة شيكاغو، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2013، يوجين فاما، إن «بيتكوين» استثمار سييء طويل الأجل، وأن السوق لم تكتشف بعد أن «بيتكوين» ليس لها قيمة وتساوي صفرًا.

حتى المحتالون لا يتعاملون بـ«بيتكوين»

وأضاف في حوار تلفزيوني على قناة Kitco News: «في الوقت الحالي، أعتقد أنه حتى المحتالون لا يتعاملون ويحتفظون بها، ومن المحتمل أن يتعاملوا بالبيتكوين، ثم يتخلون عنها بسرعة مقابل شيئًا آخر لأنها مجرد مخاطرة كبيرة».

أما فيما يتعلق بالذهب، ذكر «فاما» أن سعره شديد التقلب وأنه تحوطًا رهيبًا ضد التضخم لأن سعره متغير للغاية حتى بالنسبة إلى أسعار السلع والخدمات، وقال إن معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة بلغ 8.5% في يونيو، وهو ثاني أعلى مستوى له في 40 عامًا، مشيراً إلى أن التضخم يقلقه كثيرًا.

الذهب أفضل من «بيتكوين»

وظل الذهب والعملات المشفرة محل مقارنة، غير أن مجلس الذهب العالمي، أكد أفضلية الذهب على «بيتكوين» بالنظر إلى أنه محل طلب مستمر من 4 قطاعات في مقدمتها الاستثمار بنسبة 40%، وتصنيع المجوهرات بنسبة 37%، والبنوك المركزية بنسبة 17%، والنسبة الباقية لقطاع التكنولوجيا.

وشهد المعدن النفيس ارتفاعاً في السعر عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وبلغت الأوقية ذروتها في مارس الماضي عند مستوى 2050 دولاراً، قبل أن تواصل التراجع منذ ذلك الحين وصولاً إلى مستوى 1700 دولار أمريكي في المتوسط حالياً.