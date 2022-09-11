زدادت عمليات البحث على سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، من قِبل شريحة كبيرة من الموطنين، لإقبالهم على الزواج، خصوصًا في ظل استمرار وجود تباين يومي في أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية، التي تتأثر بالأسعار العالمية.

وترصد «الوطن»، خلال التقرير التالي، سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، في الصاغة وأسواق المال، وفق النشرة السعرية الصادرة عن شعبة المشغولات الذهبية في الغرفة التجارية.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، صباح اليوم، نحو 1110 جنيهات للبيع، و1114 جنيهًا للشراء، وتحدد المصنعية الخاصة بعمليات الشراء أو البيع داخل كل محل للصاغة على حدةٍ، وفقًا لعدد جرامات الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سعر جرام الذهب عيار 18، سجّل 951 جنيهًا للبيع، و955 جنيهًا للشراء.

- سعر جرام الذهب عيار 24 وصل إلى 1269 جنيهًا للبيع، و1273 جنيهًا للشراء.

- سعر كيلو الذهب اليوم بلغ 1.268.571 جنيه للبيع، و1.235.429 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الجنيه الذهب 8880 جنيهًا للشراء، و9128 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب في أسواق المال

- سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 923.45 جنيه، ويعادل 48.89 دولار.

- سعر الجنيه الذهب 7391 جنيهًا، ويعادل 39.113 دولار.

- أما سعر جرام الذهب عيار 24 فسجل 1056 جنيهًا، أي يعادل 56.72 دولار.

- كما سجل، صباح اليوم، سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 923.52 جنيه، بما يعادل 42.51 دولار.