«التعليم» تحدد رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بسبب الغياب 2023: 25 جنيها للثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوي العام والفني الرسمي «عربي - لغات» والمدارس الخاصة بأنواعها «عربي - لغات» وفقا للقرار الوزاري رقم 141 الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس.

رسوم إعادة قيد الطلاب المفصولين بالثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم في القرار الوزاري، إن رسم إعادة القيد يسدد من طلاب مدارس الثانوية العامة والفنية الرسمية والخاصة عربي ولغات كالتالي:

- رسم إعادة قيد لطلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه وأنظمته المفصولين بسبب الغياب 25 جنيها.

- رسم إعادة قيد لطلاب الثانوي العام والفني بجميع أنواعه وأنظمته، وذلك بعد نفاد مرات الرسوب 35 جنيها.

غرامة الانقطاع عن المدرسة دون عذر

- غرامة إنذار للانقطاع إذا تخلف الطالب أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام بواقع 10 جنيهات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجري سداد رسوم إعادة الطلاب بالمدارس الثانوية لصالح صندوق ودعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.

رسوم بدل فاقد لرقم الجلوس

كما حددت وزارة التربية والتعليم، رسوم بدل فاقد لرقم الجلوس وبدل التألف لطلاب شهادة الثانوية العامة، وما في مستواها مقابل استخراج رقم الجلوس، وهي كالتالي:

- بدل تالف/ فاقد لرقم جلوس شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بقيمة 25 جنيها.

- بدل تألف/ فاقد لرقم جلوس شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وما في مستواها 50 جنيها.