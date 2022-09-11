قانوني يوضح كيفية تنفيذ حكم نفقة الصغار حال عمل الأب بالخارج

تتردد العديد من السيدات على محاكم الأسرة بشكل يومي، ليطالبن بحقوق أطفالهن بعد الانفصال، ويقمن دعاوى للحصول على نفقة، وتصدر أحكام عدة لصالحن وتلزم الآباء بدفع مبالغ مالية لأطفالهن، بعد تحديدها من قبل المحكمة، بناء على مفردات مرتب الأب أو دخله بشكل عام، وفي بعض الحالات يتم إصدار حكم من المحكمة، ويكون المدعي عليه من العاملين بالخارج.

وخلال هذا التقرير، تجيب «الوطن» على السؤال الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وهو: كيف يتم تنفيذ حكم نفقة الصغار حال عمل الأب بالخارج؟.

قال المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، إنه في حال أصدرت محكمة الأسرة الحكم لصالح المدعية بدعوى النفقة وإلزام الأب بدفع مبلغ مالي يكون حدد سابقًا حسب دخله الشهري ومحضر التحري الذي أرفق مع دعوى النفقة، أما في حالة عمل الأب خارج البلاد ولم يرسل مبلغ النفقة الملزم به بحكم من المحكمة عن طريق أحد أقاربه، فهناك طريقتان يعتمد عليهما خلال تنفيذ الحكم.

الطريقة الأولى.. «يا الدفع يا الحبس»

وشرح «حمودة» أن الطريقة الأولى هي «يا الدفع يا الحبس» وتكون في حالة أن المدعية حصلت على حكم نهائي ويحق لها أن تقيم دعوى متجمد نفقة، وتقدم محضر تحري من القسم التابع للمدعى عليه، وتقدم ما يفيد قدرته وبسار حاله، وحينما تتحقق المحكمة من قدرة الأب على الدفع، تحكم عليه بالحبس لمدة شهرًا، ويكون وقتها الحكم غير قابل للطعن.

يسقط الحكم حال تسديده للنفقة

وأوضح أن الزوجة تقدم طلبا للنائب العام بوضعه على قوائم منع من السفر، لتترقب وصوله، وبعد موافقة النائب العام على طلبها، يدرج اسمه على قوائم الوصول، على أن يقبض عليه حال عودته للبلاد، أما في حالة سداده للمبلغ المتراكم عليه من متجمد النفقة للصغار يسقط الحكم عنه.

الطريقة الثانية.. الحجز التنفيذي

وتابع «حمودة» أن الطريقة الثانية، هي الحجز التنفيذي على أي شيء يخص المدعى عليه، سواء سيارته أو منقولاته، أو أمواله بالبنوك إن وجد، لتحصل على المبلغ المحكوم بالصيغة التنفيذية، قائلًا إن المشرع قرر أن تكون دعوى حبس المدعى عليه هي إجراء سريع ورادع، ولا يمكن الطعن عليه، وذلك لاستفاء أموال الأطفال والمطلقات من نفقات وخلافه.