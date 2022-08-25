6 مستندات مطلوبة للحصول على النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي

تتساءل العديد من الزوجات عن كيفية حصولهن على النفقة، وما هي الخطوات والمستندات المطلوبة منها لتتمكن من الحصول على النفقة من بنك ناصر؟.

وخلال هذا التقرير، تجيب «الوطن» عن الأسئلة التي تدور في عقول النساء، بحسب المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

6 مستندات للحصول على النفقة

قال المحامي، خلال حديثه مع «الوطن»، إن بنك ناصر يشترط على الزوجة أو الطالبة للنفقة أن تقدم صورة بطاقة للزوج، وصورة لبطاقتها، وصور شهادات ميلاد الصغار، وبعدها تقدم أصل الحكم القضائي الذي صدر من محكمة الأسرة ضد الزوج، مزيل بالصيغة التنفيذية، وشهادة للموقف من الاستئناف للحكم المنفذ، ويجب تقديم صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج، حسب الحالة الاجتماعية للحاصلة على الحكم.

وأضاف «حمودة»، أن الحاصلة على الحكم يجب أن تحرر توكيلا رسميا عاما قضايا، يكون باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، كما أنها تقدم أصل شهادة إتمام الإعلان للحكم المزيل بالصيغة التنفيذية، بالإضافة لتقديمها للرقم التأميني للزوج بالكمبيوتر، والأولاد أيضا، ويكون مرفق بهم اسم الأم، ورقمها القومي.

كيف تصرف المستفيدة النفقة؟

وعن كيف صرف المستفيدة النفقة من بنك ناصر؟، أوضح المحامي: «بعد أن تتحصل المستفيدة على الأوراق المطلوبة منها، عليها أن تتوجه لأقرب فرع بنك ناصر لها، وحينها يمكنها الصرف من خلالها»، لافتا إلى أن البنك يوفر للمستفيدة التي حصلت على حكم بصرف نفقة شهرية لها وصغارها، اختيار طريقة صرف من التي أتاحها البنك، سواء من خلال كارت ATM، عبر أي من ماكينات الصرف الآلي المتاحة للبنك، أو من خلال الهاتف المحمول «نظام الكاش».

الفئات المستفيدة من النفقة؟

ونوه علي حمودة إلى أن الفئات المستفيدة من النفقة، هي الأبناء والزوجة والوالدين، ومن صدر له أحكام قضائية، سواء كانت مؤقتة أو نهائية.