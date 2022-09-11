مساعد وزير الداخلية سابقا: حوادث السير مستمرة بسبب الأخطاء البشرية رغم تطوير الطرق

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن معظم الدراسات أكدت أن 80% من أسباب الحوادث المرورية هو العامل الشخصي، كالسرعة وعدم التركيز، لذا فيجب أن يكون قائد السيارة منتبها للطريق وغير غافل عنه، وأن يؤهل نفسه للقيادة.

قريطم: البنية التحتية للطرق باتت حاليا على مستوى عالٍ جدا

وأضاف «قريطم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» وتقدمه الإعلاميتان شيرين عفت ونهى عبدالعزيز، والمذاع على فضائية «DMC»، أن البنية التحتية للطرق باتت حاليا على مستوى عالٍ جدا، ولكن ما زالت الحوادث موجودة، بسبب الأخطاء البشرية.

توسيع الحارات المرورية على مستوى الجمهورية

وأوضح أنه تم توسيع الحارات المرورية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف منع التكدس، وليس إعطاء الفرصة لقائد السيارة أن يسير بسرعة فائقة، ذلك وبالرغم من وجود الكاميرات، إلا أن البعض ما زال يظن أنها تطلق فلاشا ضوئيا ولكنها لا تعمل.

واستطرد: «في الحقيقة هي ترصد كل شيء بدقة عالية جدا، وليس هذا فقط، لكن هناك نظاما على مستوى عالٍ من الدقة يقيس السرعة التي تسير بها السيارة من رادار إلى رادار آخر».

وتابع: «العالم كله به مخالفات ولكن كل ما تزيد الرقابة كل ما يزيد الالتزام، والملصق الإلكتروني عبارة عن شريحة إلكترونية يقدم فيها معلومات عن المركبة، ومن الممكن أن ترسل بيانات لأقرب ضابط مرور موجود بالمخالفات التي ارتكبتها المركبة».

أما وعن المواقف العشوائية المنتشرة على مستوى الجمهورية، فقد أردف قائلا: «الداخلية تحارب المواقف العشوائية، ويتم رصد المخالفات التي يرتكبها سائقو الميكروباصات بصفة دورية، وأعتقد يتم محاربتها الآن، والداخلية تحاربها بكل الطرق، وأعتقد عندما يعمل المونوريل سيسير في أماكن حيوية جدا وأعتقد أنه سيقلل من استخدام الميكروباصات».