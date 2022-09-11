عاصي الحلاني يروج لكليبه الجديد «أربعين خمسين» (فيديو)

روج المطرب اللبناني عاصي الحلاني، لكليبه الجديدة، التي تحمل عنوان «أربعين خمسين»، بمشاركة الملحن عادل العراقي.

ونشر عاصي الحلاني فيديو من كواليس التصوير، عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وعلق عليه قائلا: «بتحبا عاصي أكيد وخليها تصير ترند الموسم.. أربعين خمسين لقطات حصرية من كواليس تصوير كليب ديو أربعين خمسين عاصي الحلاني، مع الملحن عادل العراقي.. انتظرونا قريبا».

آخر أعمال عاصي الحلاني

وكان آخر أعمال عاصي الحلاني أغنيته «ضحكة حبيبتي»، التي حققت أعلى نسب مشاهدات على موقع «يوتيوب».

وأغنية «ضحكة حبيبي» من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة، وتوزيع هادي كريم، وميكس وماستر مصطفى عبدالرضا وسليم سلامة.

من ناحية أخرى، أحيى «الحلاني» العديد من الحفلات داخل لبنان وخارجها، وجميعها حملت شعار كامل العدد، أبرزها التي كانت بقبرص، ورقصت خلالها «الدبكة»، على أنغام أغنية «الهوارة».