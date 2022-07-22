عاصي الحلاني يحيي حفلا كامل العدد في جنوب لبنان

أحيا المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أمس، حفلا غنائيا كبيرا في جنوب لبنان، وسط حضور جماهيري طاغي من محبيه وعشاقه.

عاصي الحلاني يشدو بـ الهوارة

قدم الحلاني فى الحفل، نخبة من أهم وأجمل أغنياته القديمة والحديثة، إذ خطفت أغنيتي الهوارة، وأني مارق مريت، الأنظار.

علق الحلاني على الحفل ودون في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: «ليلة من العمر في جنوب الفرح والعز، ألف شكر على محبتكم واستقبالكم».

عاصي الحلاني يستعد لطرح أغنية جديدة

يذكر أن أغنية عاصي الحلاني الجديدة «ضحكة حبيبي»، التي طرحها نهاية يونيو الماضي، حققت ما يزيد على 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وهي من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان سليم سلامة وتوزيع هادي كريم وميكس وماستر مصطفى عبدالرضا وسليم سلامة وتقول كلماتها:

ضحكة حبيبي بالدني

مين قال اني بزعلو

يا ضحكة غللي واسكني

لا تتركي الوج الحلو

لو مرة قلبي زعلك

ضل ابتسم

ما ابخلك

خلي الزعل فيي انا

والضحكة يا عمري الك

كما يحضر عاصي الحلاني لأغنية جديدة بعنوان "اربعين خمسين" من كلمات ضياء ميالي والحان عادل العراقي وتوزيع اليان دبس.

يذكر ان عاصي الحلاني كان قد شارك مؤخرا فى مهرجان الموسيقى العربية الذى اقيم فى دار الاوبرا المصرية ودار اوبرا اسكندرية وحققت اغنياته نجاحا كبيرا.