محطتا «المنشية 1 و2» تنهيان أزمة نقص المياه بغرب الإسكندرية

عانت مناطق غرب الإسكندرية لسنوات من انقطاع المياه لفترات طويلة، وكانت غالبية إعلانات شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن قطع الخدمة تخص مناطق غرب أكثر من شرق المدينة، إلا أن أزمة نقص المياه في مناطق غرب المدينة بلغت نهايتها، بعدما أطلقت شركة المياه محطتي «المنشية 1 و2»، اللتين تمدان مناطق غرب بالمياه، حيث تبلغ طاقتهما الاستيعابية 620 ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى وجود محطات أخرى تساعد على ذلك.

620 ألف متر مكعب طاقة محطتي مياه المنشية

وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركه مياه الشرب في الإسكندرية، أن محطة «المنشية 1»، بمنطقة محرم بك، تخدم منطقة غرب الإسكندرية، وتعمل بطاقة إنتاجية 380 ألف متر مكعب/ يوم، مؤكداً على متابعته أعمال الصيانة والغسيل بها، وكذلك معمل المحطة والاطمئنان علي جودة المياه.

وأوضح رئيس شركة المياه، في تصريحات صحفية على هامش جولة تفقدية بمحطة المياه اليوم السبت، أن محطة «المنشية 2»، التي تقع على الطريق الدائري بقرية «أبيس»، تخدم أقصى غرب الإسكندرية، وبالتحديد مناطق العامرية وبرج العرب، إضافة إلى مناطق بمحافظة البحيرة، وتعمل بطاقة إنتاجية 240 ألف متر مكعب/ يوم، مؤكداً على متابعة العمل بالمروقات والمرشحات وعنبر الطلمبات.

محطات مياه أخرى لخدمة غرب الإسكندرية

كما شملت جولة رئيس شركة مياه الإسكندرية محطة «فرن الجراية»، في منطقة كرموز، والتي تخدم أجزاء من غرب الإسكندرية، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف متر مكعب/ يوم، حيث تابع سير العمل بالمحطة وبالمعمل، كما انتقل إلى محطة مياه «النزهة»، في منطقة المطار، والتي تغطي التوسع السكاني بمنطقة سموحة، وتعمل بطاقه إنتاجية 200 ألف متر مكعب/ يوم، حيث تابع أعمال الصيانة والغسيل، وبعدها قام بالمرور على روافع «المكس والدخيلة والكيلو 26 الساحلي، والكيلو 21».

تعليمات لجودة المياه وسرعة خدمة المواطنين

وتابع «جابر» أعمال الصيانة وغسيل الخزانات، والتأكد من سلامة الطلمبات القائمة على العمل، بعدها توجه إلى فروع النزهة بالطريق الدائري بأبيس، وفرعي العجمي والساحل بمنطقة البيطاش بالعجمي، و فرع أكتوبر بمنطقه أكتوبر، حيث التقى عدداً من المواطنين، للاطمئنان على حسن المعاملة، وسرعة تلبية احتياجاتهم، والوقوف مع المحصلين لتحفيزهم على زيادة التحصيل، كما التقى عدداً من مسؤولي الإشتراكات، لمتابعة المتغيرات التي تحدث في بعض المنشآت، كما أوصى بسرعة خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات لهم.