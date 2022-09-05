تردد قناة مدرستنا الجديد للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية

مع اقتراب العام الدراسي الجديد للعام 2022 - 2023، يبحث الكثيرون من أولياء الأمور عن تردد قناة مدرستنا الجديد للمراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، التي تقدم عدد كبير من الدروس والبرامج التعليمية بطرق تعليمية مختلفة وحديثة.

تردد قناة مدرستنا الجديد

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار الساعة، تردد قناة مدرستنا الجديد للمراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وفق الموقع الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في السطور التالية:

تردد قناة مدرستنا 1 للمراحل الابتدائية والإعدادية

ووفق موقع قناة مدرستنا للمرحلة الابتدائية والإعدادية، فإنه يمكن الوصول لـ تردد قناة مدرستنا 1 المسؤولة عن نقل البرامج التعليمية للمرحلتين، عبر تحميلها على التليفزيون كالآتي:

التردد: 12303.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة مدرستنا 2 لدروس المرحلة الثانوية

وتخصص وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا 2 لعرض برامج ودروس المرحلة الثانوية بكل أنواعها الصناعي والتجاري والعام، ويمكن ضبط تردد قناة مدرستنا 2 على التليفزيون من خلال المعلومات الآتية:

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطا: 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

وفضلًا عن قنوات مدرستنا، أطلقت وزارة التربية والتعليم تطبيقًا على الهواتف الذكية، يحمل اسم مدرستنا للمرحلة الابتدائية والإعدادية وتطبيق مدرستنا plus الذي يمكن للطلاب الاستفادة من البرامج والدروس التعليمية المختلفة، ويمكن تحميله بشكل مجاني بالكامل.

كما يمكن متابعة البرامج التي تعرضها القناة عبر صفحتها على موقع الفيديوها اليوتيوب، الذي يعرض البرامج بشكل كامل.

يُذكر أنَّ وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت في وقت سابق أن بداية العام الدراسي الجديد في المراحل التعليمية المختلفة، بتأجيل الدراسي لليوم الأول من أكتوبر المقبل، بدلًا من 24 سبتمبر الجاري.