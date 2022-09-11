مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بالبحيرة

لقي طفل، مصرعه، غرقا، بنهر النيل، فرع رشيد بمحافظة البحيرة، منذ قليل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بغرق الطفل

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة رشيد بغرق طفل في فرع رشيد بقرية البريجات التابعة لذات المركز، وانتشال الجثة والتحفظ عليها.

تحديد هوية الطفل

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة «يوسف ضياء محمد شحاتة رضوان»، 10 سنوات، وتم التحفظ على الجثة.

وتمكن الأهالي من انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى، كما أشارت التحريات الأولية إلى أن غرق الطفل جاء إثر استحمامه في نهر النيل بفرع رشيد، وحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.