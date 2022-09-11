مصرع سيدة صعقا بالكهرباء داخل منزلها في بني سويف

لقيت سيدة، مصرعها، اليوم الأحد، إثر إصابتها بصعق كهربائي داخل منزلها، بقرية أبسوج التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثتها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة وتقرير الكشف الطبي على المتوفية بمعرفة مفتش الصحة.

بلاغ بوصول جثة سيدة إلى مستشفى الفشن المركزي وادعاء إصابتها بصعق كهربائي

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية يفيد بوصول، جثة هامدة لـ سيدة في العقد الخامس من العمر إلى مستشفى الفشن المركزي ادعاء إصابتها بصعق كهربائي داخل منزلها بقرية أبسوج دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى.

ووجه مدير الأمن بسرعة تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

إيداع جثة سيدة بمشرحة مستشفى الفشن المركزي

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي، «سعاد.ع.أ»، 40 عامًا، جثة هامدة إثر إصابتها في حادث صعق كهربائي داخل منزلها بقرية أبسوج دائرة المركز، تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

حرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.