تكليف محمد توفيق مشرفا على كلية الآداب بجامعة سوهاج

أصدر الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، القرار رقم 949 بتكليف الدكتور محمد توفيق محمد إبراهيم مشرفاً على كلية الآداب لمدة عام من تاريخ صدور القرار، أو لحين تعيين عميد لكلية الآداب بجامعة سوهاج، وذلك طبقاً للقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات.

السيرة الذاتية للدكتور محمد توفيق

يذكر أن الدكتور محمد توفيق كان يشغل منصب وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما أنه أحد أعضاء لجنة جامعة سوهاج لاختيار المكرمين بعيد العلم.

تدريب أساسيات العمل الصيدلي بمشاركة 110 متدربين بجامعة سوهاج

وفي إطار آخر، نظمت أسرة صيدلي المستقبل «FPA» بالتعاون مع نقابة الصيادلة بسوهاج، بحضور كل من الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح فوزي مؤسس أسرة صيدلي المستقبل، الدكتور سامي القاضي وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وخلال التفاعلية قال الدكتور مصطفي عبدالخالق، إن كلية الصيدلة حريصة على إمداد طلابها بالتعليم الأكاديمي على الوجه الأكمل، بالإضافة إلى استخدام التقنيات المتطورة في الجانب العملي والتدريبي الذي يتماشى مع المعايير الدولية للجودة، ويتناسب مع احتياجات سوق العمل العالمي.

وأضاف أنه شارك بالتدريب أكثر من 110 متدربين من طلاب الكلية وحديثي التخرج، حيث تم تدريبهم على أساسيات العمل الصيدلي والقوانين واللوائح المنظمة للعمل، إلى جانب كيفية التعامل مع الجمهور ومعرفة الأدوية المتاح بيعها بدون وصف طبي.