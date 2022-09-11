غرق 3 أطفال أثناء الاستحمام بترعة الشيخ تمى بأبوقرقاص في المنيا

لقي 3 أطفال مصرعهم غرقًا أثناء الاستحمام، بترعة قرية الشيخ تمي بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد.

إخطار بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص تتضمن غرق كل من: «حبيبة.ع»، 4 سنوات، و«مريم.ح»، 5 سنوات، و«أميرة.ح»، 3 سنوات خلال الاستحمام بترعة قرية الشيخ تمى بشرق النيل في جنوب المحافظة.

انتشال جثث الأطفال الغرقى

جرى انتشال جثث الغرقى الثلاثة ونقلها لمشرحة مستشفى الفكرية بمركز أبوقرقاص تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

انتشال جثة طالب

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري قبل أسبوع جثة طالب، لقي مصرعه غرقًا داخل ترعة بعد أن اختل توازنه وسقط فيها.

تلقت الأجهزة الأمنية إشارة بغرق طالب، في إحدى ترع عزبة عبدالله، نتيجة اختلال توازنه.

بالانتقال تم انتشال جثة «أ. س» 12 عاماً، طالب ومقيم بعزبة عبدالله، بمركز المنيا، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف والتحقيق.