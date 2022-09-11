تفعيل خدمة وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى صدر المنيا.. استشارات صحية

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المنظومة الصحية بالمحافظة شهدت نقلة نوعية خلال الفترة الأخيرة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، موضحا أن أعمال التطوير ستسهم بشكل كبير في تعزيز المنظومة الصحية بالمحافظة، في جميع قطاعاتها، من مبان، وإنشاءات، وبنية أساسية وأجهزة، ومستلزمات طبية، فضلا عن تدريب الفرق الطبية.

انتظام الأطقم الطبية والتمريض

جاء ذلك خلال جولة محافظ المنيا، اليوم الأحد، على مستشفى الحميات والصدر بمدينة المنيا، بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال التطوير الذي شهدته المستشفى، وللاطمئنان على الوضع الصحي وانتظام الأطقم الطبية والتمريض، والتأكد من توافر كل المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية.

وشهد المحافظ خلال جولته بالمستشفى، تفعيل وحدة التشخيص عن بعد بمستشفى صدر المنيا، والتي تهدف إلى توفير الاستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبي عن بُعد بوحدات مركزية بالمستشفيات الجامعية، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية من كبار الأطباء الاستشاريين بالمستشفيات الجامعية، دون تحمل عبء السفر والانتقال.

تطوير شبكة المحولات الكهربائية بمستشفى الصدر

وتابع محافظ المنيا، أعمال التطوير بمستشفى صدر المنيا، حيث تم إضافة 17 سرير رعاية، و11 سريرا داخليا للمستشفى، كما تفقد المحافظ تطوير شبكة المحولات الكهربائية.

كما تفقد المحافظ مستشفى حميات المنيا، حيث شملت الجولة تفقد أقسام الأشعة والتحاليل والكلى والاستقبال والصيدلية وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير وتسكين الخدمات بالمباني الجديدة وذلك للتأكد من انتظام الخدمة بالمستشفيات عقب انتهاء أعمال التطوير، وتأكد المحافظ من كفاءة شبكات الأكسجين للآسرة، كما التقي بعدد من المواطنين ، حيث استمع لشكواهم ، ووجه وكيل وزارة الصحة بحلها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.