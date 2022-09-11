سامر المصري بعد حصول فيلمه على جائزة الجمهور بـ فينيسيا: «حققنا الهدف»

حصل الفيلم السوري «نزوح» على جائزة الجمهور بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته 79، إذ عرض الفيلم الذي أخرجته وكتبته المخرجة السورية سؤدد كعدان، ضمن مسابقة Orizzonti Extra، بحضور أبطال وصناع الفيلم، وعلى رأسهم النجوم سامر المصري، وكندة علوش، في أول ظهور لها بعد ولادتها.

حصول الفيلم على جائزة الجمهور

وقال النجم السوري سامر المصري في أول تعليق له على الجائزة: «الحمدلله عملناها وحققنا الهدف»، مشيرا إلى أنه وفريق العمل منذ بداية التجهيزات، كان لهم أحلاما حقيقية بأن تصل رسالة الفيلم إلى العالم بأكمله، وحصول الفيلم على جائزة الجمهور بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يعد تأكيدا على لمس الفيلم لمشاعر الجمهور الذي شاهده.

أول ظهور لـ كندة علوش

روى سامر المصري كواليس التصوير، مؤكدا أنه استغرق 70 يوما تقريبا، في ظروف صعبة جدا وأجواء حرب وتفجيرات وتراب وعفار طوال الوقت ودم وإصابات، مؤكدا أنه خلال هذه المدة لم يتمكن من النظر في المرآة، لأن ساعات العمل كانت طويلة.

أشار إلى أنه وفريق عمل الفيلم كانوا على ثقة كبيرة من تحقيق جائزة بالمهرجان، وفور إعلان حصولهم عليها شعروا ببالغ السعادة، مؤكدا أنه لم يتمالك مشاعره من السعادة بالجائزة، قائلا: «لقد كلل الله سبحانه وتعالى مجهودنا بالنجاح، ونطمح لمزيد من النجاحات خلال المشاركة في عدد من المهرجانات الدولية المقبلة».