لينك تقديم مدارس ستيم .. اعرف تفاصيل التقديم والشروط واختبارات القبول

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية عبر مؤشر البحث جوجل، عن لينك تقديم مدارس ستيم، بعد فتح باب التقديم للطلاب المصريين الحاصلين على شهاد إتمام التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023/2022 دور أول.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الكترونياً على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات، وحتى يوم 22 يوليو الجاري.

لينك تقديم مدارس ستيم

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذا الرابط للتقديم للطلاب في محافظات أكتوبر بنين بالجيزة- المعادي بنات بالقاهرة- الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحرالأحمر- أسيوط -الأقصر- سرس الليان بالمنوفية – مدينة السادات بالمنوفية - الغربية -القليوبية - الشرقية – قنا- الفيوم - بني سويف-المنيا- سوهاج.

شروط التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وأوضحت وزارة التعليم، على موقعها الرسمي أنَّ التقديم لمدارس ستيم للحاصلين علي مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) بالشهادة الإعدادية وحاصل على الدرجة النهائية فى مادة واحدة على الأقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم)، أما الحصول علي 266 نسبة 95% وحاصل على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من (اللغة الانجليزية - الرياضيات - العلوم).

عقد اختبار للقبول بمدارس STEM

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنَّه سيتم عقد اختبار للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، إلكترونياً، مشيراً إلى أنَّه يتمّ القبول وفقاً لترتيب الدرجات في امتحانات القبول أولا ثم الرغبات.

وأوضحت الوزارة أنَّ معايير الاختيار لقبول الطلاب في مدارس المتفوقين، هو اجتياز الطالب لكل مكون على حدة من مكونات الاختبار وهي (الرياضيات –العلوم –اللغة الإنجليزية – اختبار الذكاء)، والمجموع الاعتباري لمكونات الاختبار وفق معايير يضعها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وبالنسبة لنتيجة المقبولين، أكّدت وزارة التعليم، أنَّه سيتمّ إعلان الطلاب المقبولين على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم تبدأ إجراءات التقدم لإدارة المدرسة التي تمّ قبوله فيها.