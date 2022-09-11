التفاصيل الكاملة لمقتل سائق توك توك في حلوان.. «خناقة على الزباين»

«عاوز ياخد كل الزباين كلها وإحنا واقفين وبناكل عيش زيه».. بهذه الكلمات كان نص الحوار الذي دار بين «عمر صابر» صاحب الـ16 عاما، وبين زملائه، (سائقي توك توك) في انتظار بعض الركاب بمنطقة عرب غنيم التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، الحوار الذي انقلب رأسا على عقب بنشوب مشاجرة بينهما، وانتهت بجريمة دموية، بعدما أقدم سائقا التوك توك على طعن «عمر» في مشهد مرعب عاشه المتواجدون لحظة فض تلك المشاجرة.

نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم

بمجرد تلقي «عمر» الطعنة القاتلة من سائقي التوك توك، سقط والدماء تسيل من جسده، وسرعان ما تم نقله إلى مستشفى النصر بحلوان، لمحاولة إنقاذه ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقل جثمانه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

مشاجرة بدأت بمشادة كلامية

كانت الساعة تشير عقاربها إلى السادسة من مساء أمس السبت، وقت ما ورد بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بطعن الشاب عمر صابر عبدالرحيم مهران، 16 عاما، سائق توكتوك، ومقيم عرب غنيم حلوان، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن.

وتبين أنه طُعن على يد زميليه: «عبدالرحمن م.م»، 16 عاما، سائق توك توك، ومقيم المساكن الاقتصادية، و«أحمد ح.م.أ»، 16 عاما، عامل، ومقيم شارع حفني أبو جبل حلوان.

وبالانتقال لمسرح الجريمة وجمع المعلومات والتحريات حول الواقعة، تبين أن السبب لحدوث هذه المشاجرة، مشادة كلامية بينه وبين المتهم الأول على أولوية تحميل الركاب، وتطورت إلى مشاجرة اعتدى كل منهما على الآخر بالضرب وأحدثوا إصابة المصاب باستخدام مفك.

عرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي

بعد مرور دقائق قليلة من ارتكاب الجريمة ألقت ضباط وحدة مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، القبض على المتهمين والسلاح المستخدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرضهما على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما مخدرات من عدمه.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية يقول رامي عبد المنعم، المحامي والخبير القانوني، إنه نصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها (شفاؤها) يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه.

ولفت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات، إذا ارتكب أيا منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة 244 من قانون العقوبات، ومن تسبب خطأ في جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.