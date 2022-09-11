عاطل يقتل سيدة طعنا بسكين في أطفيح.. ويسلم نفسه للشرطة

أنهى عاطل حياة سيدة في أطفيح بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات عائلية، وسدد لها عدة طعنات وسلم نفسه عقب ارتكابه الجريمة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بلاغا من مستشفى أطفيح المركزي بوصول ربة منزل متوفاة، إثر إصابتها بعدة طعنات بالصدر والبطن وجرح قطعي باليد اليسرى.

وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من تحريات العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، قيام عاطل من أقارب المجني عليها، بالتعدي عليها محدثا إصابتها بسلاح أبيض «سكين»، ما أسفر عن وفاتها بسبب خلافات بينهما، وبتاريخ اليوم توجه لمعاتبتها فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بالتوجه للمنزل واستلال سكين والتعدي عليها.

في وقت لاحق حضر للمركز المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء علاء فتحي، واللواء أحمد خلف نائبا مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن عقوبة القتل العمد، فقد أوضح ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه «يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة».