محسب: المعارضون المشاركون في الحوار الوطني يريدون مصلحة مصر

قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن ما يحدث على أرض مصر من انطلاق الحوار الوطني الجاد حظي باستعدادات كبرى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دائما ما يشعر بالمصريين، وتقدم بنفسه ليطلب من المعارضة الإدلاء بآرائهم من أجل المناقشة ضمن محاور الحوار الوطني المهم.

محسب: آلية الوصول للهدف من الممكن الاختلاف عليها

وأضاف «محسب»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كل المعارضين المشاركون في الحوار الوطني هم وطنيون وجميعهم يريدون مصلحة مصر، ولكن تبقى آلية الوصول هي التي من الممكن الاختلاف عليها.

محسب: الدولة تهتم باحتياجات المواطن

وأوضح أن تسمية اللجنة بـ«أولويات الاستثمارات العامة» ضمن الحوار الوطني فهي رسالة للمواطن المصري بأن الدولة تتجه بهذا الاتجاه لأولويات الاستثمار التي تمس المواطن المصري، «المواطن في عين الدولة وشايفه احتياجاته، وسوف يتم هيكلة استثمارات الدولة العامة حتى تتخصص في مجالات يحتاجها المواطن.

وأكد أنه وبالنسبة لملكية الدولة فهناك الكثير من الأصول بداية من المناجم والمحاجر والمباني والكثير من الأموال الضخمة غير المستغلة، وأعطى الحوار الأمل للاستفادة من تلك الأملاك بشكل بالغ، حتى نتحول إلى الاستثمار المنتج.

وتابع: «الرئيس السيسي ومع استلامه للرئاسة فقد استلم بنية تحتية متبهدلة ومؤسسات حكومية مش تمام، وبلغت المصروفات في إنشاء البنية التحتية التي تليق بالمصريين التريليونات، ومشروعات حياة كريمة أيضا تمس المواطن المصري بالقرى والنجوع والكفور المختلفة».