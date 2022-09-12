«إبشواي الملق» مملكة الثروة الحيوانية في المنوفية.. تنتج 25% من ألبان مصر

تعد محافظة الغربية واحدة من أكثر محافظات الجمهورية إنتاجاً للألبان وتربية المواشي، حيث يتم تجميع 300 طن لبن يوميا من داخل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى المحافظة، بينما يبلغ عدد رؤوس الماشية بها نحو 250 ألف رأس ماشية، وهناك قرى تعد تربية المواشي وإنتاج الألبان بالنسبة للشباب والأسر بها، هي مهنتهم الوحيدة التي تبدأ مع إشراق شعاع الشمس في كل صباح وتنتهي مع غروب الشمس وقد يمتد إلى منتصف الليل إذا تطلب الأمر.

قرية تنتج 25% من منتجات الألبان

ومن أشهر مراكز محافظة الغربية في إنتاج الألبان، مركز قطور، وخاصة قرية إبشواي الملق، لقبت بمملكة الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان بين قرى المحافظات، تنتج 25% من منتجات الألبان في مصر، وهي قرية تبعد 120 كيلومتراً عن القاهرة، وحظائر الماشية في كل منزل، يمتهن جميع سكانها البالغ عددهم 40 ألف نسمة، تربية الماشية وإنتاج الألبان، توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد.

وقال شريف الخياط، صاحب مركز تجميع الألبان في مركز قطور، إن الدولة وضعت خطة من أجل رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي والذى يضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع وذلك للحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتي تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مرضى وعادل على مدى العام، وحرصت الدولة على دعم أصحاب مراكز تجميع الألبان بالمعدات وكافة المستلزمات المطلوبة ما يساعد ويسهل عملية نقل وتداول الألبان، وكذا زيادة الإنتاجية ومعدلات الأرباح لصالح تلك المراكز، وهذا كله يأتي في إطار ما تسعى الدولة إليه من رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ما يحافظ على صحة المصريين ويضمن وجود كوب لبن نظيف، وأيضا يحافظ على تلك الثروة الحيوانية.

تربية المواشي وبيع الألبان مصدر دخل

قال إبراهيم الدسوقي، مربي مواشي، إنه ورث مهنة تربية المواشي من والده ويعمل فيها من صغر عمره، «كنت طفل عمره 5 سنوات وبساعد والدي في تربية المواشي وبيع الألبان»، لافتا أن توريد الألبان إلى مراكز تجميع الألبان يتم في اليوم مرتين، صباحا ومساء، هذا بالنسبة إلى مواشي المنازل والبيوت، بينما مواشي المزارع يكون نحو 3 مرات.

وأوضحت نوال عبد الكريم، أن تربية المواشي في البيوت الريفية أصبح أمر لا مفر منه، حيث إنها تعد مصدر دخل لأسرهم من خلال بيعها أو بيع منتجاتها بالسوق المحلية مؤكدة أن لديها 3 رأس ماشية وتعد هي المصدر الرئيسي للدخل الخاص بها وأسرتها المكونة من 7 أفراد.

تطوير مراكز تجميع الألبان

قال المهندس فخري باز، مسؤول إدارة الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالغربية، إن محافظة الغربية بها 90 مركزا تجميع الألبان منها 26 تم تطويرهم ضمن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان، والسعة الاستيعابية لتلك المراكز تبلغ نحو 500 طن، بينما الذي يتم توريده نحو 300 طن يوميا.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المواشي تعد أحد أهم مصادر الدخل المنتظم ووسيلة للادخار للأسر في الريف، من خلال بيعها أو بيع منتجاتها من الألبان ومشتقاته، ومحافظة الغربية من المحافظات الأكثر إنتاجا للألبان وتربية المواشي، وتشهد محافظة الغربية تطوير عدد من مراكز تجميع الألبان ضمن المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان.

وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل جاهدة على تحصين المواشي من الحمى القلاعية والوادي المتصدع وغيرهما من الأمراض التي تصيب المواشي، ما يساهم في الحفاظ والحماية للثروة الحيوانية التي تعد مصدر الدخل الرئيسي إلى العديد من الأسر الريفية، وخلال الأسبوع الماضي تم تحصين 200 ألف رأس ماشية، من مستهدف نحو 250 ألف رأس ماشية وذلك من خلال حملات تقوم بها مديرية الطب البيطري في كافة قرى ونجوع ومدن المحافظة حتى تمام تحصين جميع تعداد الحيوانات.