علاج 1278 مواطناً بالمجان في قافلة طبية لجامعة طنطا بقرى قطور

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية كبرى في قرية «دماط»، التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة، وتحويل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

دعم القطاع الصحي بمحافظة الغربية

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أنه في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي، تم وضع خطة متكاملة لدعم القطاع الصحي في محافظة الغربية وخارجها، بقوافل الجامعة الطبية، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وزيادة عدد القوافل الطبية طوال العام، بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي للجامعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لعدد 1278 مواطناً من أهالي القرية، كما تم تحويل 52 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة، في تخصصات العظام والباطنة والجلدية والقلب والصدر والمخ والأعصاب.

توفير الإمكانيات والتجهيزات الطبية

وأشار الدكتور محمد الشبيني، وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة الشاملة شهدت مشاركة عدد من كليات الجامعة، مضيفاً أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب.

شارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد، مدير عام خدمة المجتمع.