تنفيذ 451 ندوة إرشاد زراعي لتشجيع المزارعين والمربين على إنشاء مراكز تجميع الألبان

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تنفيذها سلسلة من الندوات الإرشادية حول مراكز تجميع الألبان.

وأفادت الهيئة أن الندوات جرى عقدها في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير مراكز تجميع الألبان، وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ندوات إرشادية بأهمية مراكز تجميع الألبان

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة إنه تم تكليف إدارات الارشاد بمديرية الطب البيطري بالمحافظات بعقد الندوات الارشادية والتوعية بأهمية مراكز تجميع الألبان، وتوضيح مردودها الاقتصادي والاجتماعي على صغار المربين والفلاحين حيث تم تنظيم 451 ندوة خلال شهر مايو الماضي في 141 مركز بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن الندوات تناولت أهمية توفير الالبان للمواطنين بجودة عالية ذات مواصفات صحية قياسية وكذلك دور مراكز تجميع الألبان في تحسين الدخل لصغار المربين ومنتجي الالبان.

تعريف المربين بأفضل طرق التعامل مع الحيوان

واضاف «محمود» إلى أن الندوات تناولت أيضا أهمية توفير الالبان بجودة عالية ذات مواصفات قياسية حيث يتم تعريف المربين بالتعامل مع الحيوان قبل عملية الحلب مثل غسل الضرع وتجفيفه وكذلك ضرورة اهتمام المربين بالحالة الصحية والقيام بالتغذية السليمة والالتزام وبرامج التحصين والاختبارات الدورية مثل السل والبروسيلا وتعريف المربين بأن التعامل مع مراكز تجميع الالبان سيحسن من الدخل المربين لما يمثل لهم سوقا متوازنة.